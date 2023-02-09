Депутат бундестага Вагенкнехт раскритиковала Берлин из-за связи США со взрывами на "Северных потоках"

Место взрыва на трубопроводе "Северный поток" Фото: REUTERS

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала немецкие власти за заявления о дружбе с Соединенными Штатами на фоне публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором говорится, что к диверсии на "Северных потоках" причастны Вооруженные силы США.

"Правительство США обеспечило подрыв трубопроводов Северный поток, как подробно исследовал лауреат Пулитцеровской премии Херш", - написала Вагенкнехт в сети микроблогов Twitter.

На этом фоне политик задалась вопросом, чьи интересы на самом деле преследует Берлин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

После этого лидер оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что правительству Германии стоит расследовать подозрение о причастности США ко взрывам "Северных потоков".