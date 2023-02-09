Землетрясение в Индонезии магнитудой 5,8 произошло 9 февраля 2023 года

Землетрясение в Индонезии магнитудой 5,5 произошло 9 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали землетрясение в Индонезии. Его магнитуда составила 5,8 балла.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 06.28 по времени UTC (09.28 мск). Эпицентр находился в 10 километрах от города Джаяпура (индонезийская провинция Папуа), а очаг располагался на глубине 43 километров.

На данный момент информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угрозы цунами пока нет.

До этого голландский сейсмолог Франк Хугербитс рассказывал, что разрушительное землетрясение в Турции, унесшее жизни свыше 12 тысяч человек, свидетельствует об изменениях в распределении напряжений по всему ближневосточному региону.

Также сайт KP.RU писал, что в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, принялся расти уровень моря. Море вошло в город и залило улицы.