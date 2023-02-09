Премьер Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом жизни всей Европы

Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Европа должна сделать все возможное, чтобы нанести поражение России на Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам итальянской газеты Corriere della Sera.

По его словам, поражение Российской Федерации является "смыслом жизни" как Польши, так и всего Европейского союза.

Политик также поддержал отправку танков Leopard 2 Киеву, отметив, что "лучше поздно, чем никогда".

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкое правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard первого поколения. Об этом сообщило министерство обороны Германии в среду, 8 февраля 2023 года.

Напомним, Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава сделает все возможное для того, чтобы мировое сообщество и западный мир не забывали о проблемах Украины и активно помогали бы Киеву в конфликте с РФ.

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