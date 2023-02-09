"Роскосмос" впервые выполнил 100 успешных пусков космических ракет подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что впервые в современной истории ей удалось выполнить 100 безаварийных пусков космических ракет подряд. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

- При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 - с Плесецка, по 9 - с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра, - сообщили в "Роскосмосе".

Также там уточнили, 82 пуска пришлись на ракеты семейства "Союз", 11- на "Протон-М", еще 4 - на "Ангару" и 3 на ракеты-носители "Рокот".

До этого генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что России необходимо нарастить орбитальную группировку спутников минимум до 1000. Таких целей стране нужно добиться к 2030 году. В тысячу спутников, о которых говорит глава "Роскосмоса", должны входить аппараты связи, дистанционного зондирования Земли, а также метеорологические и навигационные спутники.