Михаил Дегтярев: «Предприятия Хабаровского края перерабатывают восемь миллионов кубометров древесины в год»

Ежегодно предприятия региона способны перерабатывать восемь миллионов кубометров древесины. Фото: правительство Хабаровского края

Состояние дальневосточного лесопромышленного комплекса стало основной темой на повестке совещания, в котором принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Обсуждение под руководством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, собрало руководителей федеральных министерств и ведомств, а также глав других дальневосточных субъектов.

Как отметил в своем докладе глава региона, показатели социально-экономического развития края также, во многом, зависят от положения дел в лесопромышленном комплексе.

- Более 13 тысяч человек трудятся в 300 лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях. Мощности по деревообработке созданы в крае благодаря государственной политике, и сегодня наши предприятия способны ежегодно перерабатывать восемь миллионов кубометров древесины, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Кроме того, реализация инвестиционных проектов позволила наладить производство шпона и топливных гранул. Тем не менее, глобальное изменение рынка не могло не сказаться на объемах поставок пиломатериалов и их цен, которые пошли на спад.

Юрий Трутнев также отметил, что объемы заготовки в округе уменьшаются, относительно общих значений по стране, и обратил внимание, что дальневосточный сегмент лесопромышленной отрасли имеет ряд проблем, мешающих эффективному росту производительности. Среди сложностей полпред ДФО озвучил регулирование влажности пиломатериалов со стороны Правительства России, проблемы с выдачей разрешений СИТЕС и экспортом щепы.

Благодаря поддержке со стороны федерального центра на Дальнем Востоке реализованы 12 проектов, пять из них - в Хабаровском крае.

Участники совещания озвучили свои предложения, которые помогут поддержке лесопромышленного комплекса. В числе инициатив: снижение административных барьеров в лесной отрасли, стимулирование глубокой переработки древесины. Кроме того, обсуждалась организация дополнительных мер поддержки предприятий по переработке и транспортировке древесины.

Все озвученные предложения, по словам Юрия Трутнева, будут переданы Президенту России.