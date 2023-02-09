Россиян предупредили о мошеннических сайтах, продающих билеты на зимние развлечения Фото: Анастасия Осипова

Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых россиян. Теперь они создают сайты по продаже билетов на катки и другие зимние развлечения, но вместо реального развлечения, пользователи получают финансовые убытки.

С декабря 2022 по февраль 2023 года в рунете появилось по меньшей мере 20 таких страничек, где воруют данные банковских карт. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт отдела мониторинга и реагирования Angara Security Виктория Варламова. Зимой 2023 года мошенники активнее на 53%, чем годом ранее.

Они орудуют не только в Москве, но и Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодарском крае.

Обычно билеты предлагаются к покупке на сайтах с афишами других аттракционов и развлекательных мероприятий. Подобные ссылки могут приходить в рассылке на почту или распространяться в соцсетях. Чтобы заманить клиентов, на сайте обещают огромные скидки.

- Человек не подозревает, что посетил опасный ресурс. Оплачивает товар или услугу через фейковую веб-форму, вследствие чего реквизиты его банковской карты или другая информация остается у злоумышленников, - объяснил эксперт.

Чтобы не стать жертвой, эксперт советует внимательно проверять имя домена, то есть, читать, что написано в адресной строке. Если там лишняя буква или слово написано странно, то закрывайте страницу. Зайдите на сайт катка или горки, наверняка на официальном ресурсе тоже продают билеты, не стоит гнаться за скидками. Ведь если их нет на официальном сайте проекта, откуда взяться распродаже у партнеров?

Тем временем, участились случаи мошенничества от имени якобы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Россиян уведомляют о блокировке их средств на счетах, пишет РИАМО.

Москвичи чаще остальных в стране страдают от рекламных спам-атак. Постоянно надоедают также жителям Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска и Ростова-на-Дону. Эксперты рассказали "Российской газете", как избавиться от навязчивых рассылок, часто содержащих опасности.

Внимательно стоит относиться не только к различным письмам и сайтам, но и к оплате по QR-коду. В них тоже могут содержаться вредоносные ссылки. Особенно, если они размещены в общественных местах с информацией вроде "узнайте о положенных льготах", передает "360".

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