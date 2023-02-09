Мурманская область, Камчатка, Южно-Сахалинск: МегаФон определил наиболее популярные направления у горнолыжников

В новогодние праздники количество горнолыжников, которые отправились на отечественные курорты, выросло на 13% Фото: Shutterstock

В период новогодних праздников турпоток из России на популярные горнолыжные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей. Причем, россияне все чаще выбирают новые направления – Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.

Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны - турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» - они выросли на 47% - и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.