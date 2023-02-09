Фото: скрин видео МЧС

Общее число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до пяти человек. спасатели продолжают разбор завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

До этого сообщалось о трех погибших. Предполагается, что под рухнувшими конструкциями здания до сих пор могут находиться люди.

В МЧC "Комсомолке" рассказывали, что во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину. Ее удалось спасти с помощью автолестницы. Сейчас ее отправили в больницу.

Как уточняет "КП-Новосибирск", следственный комитет после взрыва возбудил дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что причиной взрыва стал "хлопок газа", в результате которого произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома.

Также сайт KP.RU публиковал видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска 9 февраля 2023 года.