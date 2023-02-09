Россия оценит новые идеи главы МАГАТЭ Гросси по защитной зоне Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси Фото: REUTERS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси имеет новые идеи по защитной зоне Запорожской атомной электостанции (АЭС), которые предстоит оценить российской стороне. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

"У генерального директора есть некие новые идеи, их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела", - уточнил Ульянов.

По словам дипломата, в диалоге примут участие все заинтересованные ведомства.

Как писал сайт KP.RU, Рафаэль Гросси планирует посетить Москву на этой неделе. Ключевой темой переговоров станет зона безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция переводится на мирный режим эксплуатации. Об этом заявил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов во вторник, 17 января 2023 года.

Политик обратил внимание, что обстрелы важного энергообъекта практически полностью прекратились. По его словам, это заслуга российских военных, которые подавляют позиции противника еще при выходе на позиции для ведения прицельного огня.