Ученый Пулинец назвал возможной причиной землетрясения в Турции ядерные испытания

Косвенными причинами разрушительного землетрясения в Турции, унесшего жизни свыше 12 тысяч человек, могли стать испытания ядерного оружия и полнолуние. Такое мнение выразил в главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец в беседе с изданием URA.RU.

Ученый обратил внимание, что подземные толчки случились в полнолуние.

"Потому что гравитационные силы влияют, хотя многие говорят, что они очень слабые, - уточнил Пулинец. - Но ведь триггер в том и заключается. Даже если он очень слабый, в нужном моменте он срабатывает".

Одним из таких триггеров доктор физико-математических наук назвал ядерные испытания. По его словам, хотя они уже давно прекратились, под влиянием ядерных испытаний сейсмическая активность резко возросла и после этого уже не снижалась до прежнего уровня.

Как ранее писал сайт KP.RU, голландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что страшное землетрясение в Турции свидетельствует об изменениях в распределении напряжений по всему ближневосточному региону. По его словам, в результате сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.

Напомним, уже третий день продолжается спасательная операция по поиску выживших после сильнейшего землетрясения в Сирии и Турции и ликвидации последствий бедствия. "Комсомольская правда" собрала самые актуальные новости по этой теме за прошедшие сутки. С ними можно ознакомиться по ссылке.