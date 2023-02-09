Песков заявил об исчезновении в Европе грани между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с Россией Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в европейских странах исчезают грани между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с Россией. В частности речь идет о таких странах, как Британия, Германия и Франция. Об этом он рассказал журналистам 9 февраля.

- Мы это воспринимаем как, собственно, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление, - отметил представитель Кремля.

Он также обратил внимание, что подобные действия перечисленных стран усиливают напряженность конфликта, что в результате приводит к его затягиванию.

Накануне обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин выразил мнение, что США втянули НАТО в украинский конфликт, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия.

Также ранее сайт KP.RU писал, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон хорошо зарабатывает на нынешнем украинском кризисе. По его словам, "ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов".