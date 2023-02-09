Экономист Беляев озвучил прогноз курса доллара и евро к рублю

Доллар может немного укрепиться к рублю в феврале 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю в феврале 2023 года обусловлен восстановлением экономики Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом заявил в беседе с "Лентой.ру" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Экономист также озвучил прогноз курса доллара и евро на оставшуюся часть месяца. По его оценке, резкого изменения котировок ждать не следует, но небольшое укрепление американской и европейской валют видится вероятным.

"До конца февраля, я думаю, будет колебательный процесс вокруг снижающегося тренда: плюс-минус в одну или другую сторону, но, скорее всего, рубль может потерять еще одну единицу по отношению к доллару и к евро", - уточнил Беляев.

Как ранее писал сайт KP.RU, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг, 9 февраля 2023 года, поднялся выше 73 рублей, что произошло впервые с 27 апреля 2022 года. Евро также укрепился – на пике он достигал почти 78,7 рубля.

Напомним, в Минэкономразвития России спрогнозировали, каким будет средний курс доллара в 2023 году. По оценке первого замглавы ведомства Ильи Торосова, американская валюта будет торговаться на уровне 68-72 рублей.