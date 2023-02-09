Рябков заявил, что США ждут последствия после расследования о взрывах на "Северных потоках"

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к взрывам на "Северных потоках" не останется без последствий для Вашингтона. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

"Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", - подчеркнул Рябков.

По его словам, у России никогда не было сомнений в причастности Белого дома к теракту на газопроводах, и вина США в очередной раз получила подтверждение в публикации Херша.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

Напомним, в конце января заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", что в итоге вывело из строя трубопровод. По ее словам, "вся администрация" Белого дома довольна тем, что этот газопровод "превратился в груду металла на дне морском".