Кремль отказался комментировать спор о перспективах развития конфликта на Украине между Кадыровым и депутатом Соболевым

Кремль отказался комментировать спор между Кадыровым и депутатом Соболевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль отказался комментировать спор между главой Чеченской республики Рамзаном Кадыров и депутатом Государственной думы Виктором Соболевым относительно решимости России «пойти против Польши».

«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать какие-то оценки», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Напомним, ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев высказал мнение, что Россия не пойдет на столкновение с Польшей, поскольку это грозит конфликтом с НАТО и ядерной войной. Глава Чечни в свою очередь выразил в Telegram противоположенное мнение. И резко заявил, что депутат готовится «заранее проиграть» в конфликте, если не допускает разнообразных возможностей развития ситуации. По мнению Кадырова, рассуждения о рисках третьей мировой из-за вовлечения Польши в конфликт на Украине можно сравнить с «позой страуса».