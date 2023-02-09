ISW: Российские войска перехватили инициативу на Украине и начали очередное крупное наступление в ЛНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Армия России продолжает вести успешное наступление в рамках проводимой специальной военной операции на Украине по ряду направлений. Сейчас российские войска перехватили и удерживают инициативу, говорится в публикации Американского института изучения войны (ISW).

- Российские войска перехватили инициативу на Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области. ... Армия РФ провела наземные атаки в районе Бахмута и продолжила тактическое наступление. ... Российские войска продолжали наступление на участке, северо-западнее Сватово и активизировались в районе Кременной. ...ВС РФ провели наземные атаки в районе Авдеевки и на западе ДНР, - говорится в выводах статьи от 8 февраля 2023 года.

Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские силы заняли наиболее выгодные позиции в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе. Он также уточнил, что благодаря этому ВС РФ удается контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику.

Также недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении семи населенных пунктов от украинских войск. Речь идет об освобождении российскими силами от ВСУ Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового, Николаевки.