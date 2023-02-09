Захарова уличила Моравецкого в дикой ненависти к России

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что поражение России является смыслом жизни всей Европы, в том числе и Варшавы.

"Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно", - написала Захарова в своем телеграм-канале в четверг, 9 февраля 2023 года.

Дипломат выразила уверенность, что злоба Моравецкого работает на его поражение.

Напомним, Мария Захарова назвала "врожденным уродством" слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия "должна проиграть" в специальной военной операции на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова выразила мнение, что громкие публичные заявления западных чиновников после саммита Украина — Европейский союз полностью перечеркивают принципы, на которых строилось объединение.

По ее словам, Евросоюз фактически признал, что одной из главных целей функционирования содружества европейских государств является ослабление влияния России.