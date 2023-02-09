В Амурской области началась подготовка к сезону паводков

В Приамурье мобилизуют силы и технику для борьбы с возможными паводками. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области начали готовиться к сезону паводков. До апреля, когда талые и грунтовые воды начнут создавать опасность наводнений, специалисты будут проверять гидротехнические сооружения и дамбы, обследовать пункты временного размещения для пострадавших от наводнений, а также готовить спасательные службы к аварийно-восстановительным работам. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил принять все возможные меры, чтобы лучше защитить деревни и села. В зоне риска подтопления в регионе расположены 163 населенных пункта.

«Время для отработки возможных рисков и сценариев развития событий в случае ЧС у нас есть. Необходимо принять все возможные меры, чтобы лучше защитить населённые пункты, ключевые объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры», - отметил Василий Орлов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве области.

Особое внимание губернатор акцентировал на проблеме эвакуации животных.

«Анализ показывает, что люди, которые остаются на затопленных территориях, часто отказываются уезжать из-за того, что им некуда вывезти свою корову или кур. Минсельхоз прошу взять эту тему на контроль и более детально продумать данный вопрос - от выбора мест для отгона скота и содержания птицы до обеспечения животных кормами», - поручил Василий Орлов.

Пока что прогнозы синоптиков оптимистичны: погодные условия в области не вызывают опасений. Дальше все будет зависеть от количества выпавших весной и летом осадков, а также от того, как будут просыпаться от зимней спячки реки Амур, Зея, Селемджа и их притоки. В апреле угрозу создают талые и грунтовые воды, в конце мая реки начинают освобождаться от льда, в июне - активно тает снег в горах. Летом и в начале осени, до конца сентября, риск наводнения повышается из-за сильных дождей.