Россия планирует нарастить производство электромобилей в девять раз в 2023 году Фото: Иван Макеев

Правительство России надеется на рост производства автомобилей в стране в девять раз по итогам этого года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе стратегической сессии по развитию электротранспорта.

«В этом году планируется увеличить выпуск электроавтомобилей в девять раз, то есть примерно до 18 тысяч штук в год, и в 2024 году – до 36 тысяч в год», – сказал он.

По словам заместителя председателя правительства РФ, развитие электротранспорта в стране будет проводиться в три этапа, первый из которых уже начался в прошлом году, когда был запущен рынок с акцентом на развитую инфраструктуру.

Как объяснил Белоусов, первый этап связан с созданием быстрых зарядных станций, а также регуляторных механизмов, которые позволяют комфортно использовать электротранспорт и одновременно снизить риски и поддержать доходность для производителей.

На втором этапе, сообщил вице-премьер, планируется нарастить спрос и загрузку производств. Третий этап предполагает локализацию производства, добавил зампред правительства.