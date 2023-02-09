Россия планирует нарастить производство электромобилей в девять раз в 2023 году
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Правительство России надеется на рост производства автомобилей в стране в девять раз по итогам этого года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе стратегической сессии по развитию электротранспорта.
«В этом году планируется увеличить выпуск электроавтомобилей в девять раз, то есть примерно до 18 тысяч штук в год, и в 2024 году – до 36 тысяч в год», – сказал он.
По словам заместителя председателя правительства РФ, развитие электротранспорта в стране будет проводиться в три этапа, первый из которых уже начался в прошлом году, когда был запущен рынок с акцентом на развитую инфраструктуру.
Как объяснил Белоусов, первый этап связан с созданием быстрых зарядных станций, а также регуляторных механизмов, которые позволяют комфортно использовать электротранспорт и одновременно снизить риски и поддержать доходность для производителей.
На втором этапе, сообщил вице-премьер, планируется нарастить спрос и загрузку производств. Третий этап предполагает локализацию производства, добавил зампред правительства.