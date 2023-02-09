Умер Иван Силаев, последний глава Совета министров РСФСР Фото: из открытых источников

Экс-глава Совета министров РСФСР Иван Силаев скончался в возрасте 92 лет. Об этом свидетельствует информация на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев", - говорится в сообщении.

Иван Силаев родился в 1930 году. После выпуска из Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе. Карьеру в совете министров Иван Степанович начал в 1974 году. В 1985-1990 гг. он занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, в 1990 г. стал председателя Совета Министров РСФСР и прослужил на этом месте вплоть до 1991 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что Иван Степанович Силаев пригласил в 1990 году работать в министерство.

"Нас было шестеро кандидатов на должность председателя Государственного комитета по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И нас выбирали", - вспоминает Шойгу.

Он отметил, что никого из шести кандидатов не выбрали. Однако через неделю Силаев предложил Шойгу поработать в Государственном комитете "Российский корпус спасателей".