Архитекторы.рф объявили даты приема заявок на офлайн-программу

Фото предоставлено пресс-службой Архитекторы.рф

Программа профессионального развития Архитекторы.рф пройдет в пятый раз. Ее запустили, чтобы дать возможность специалистам в области развития городов и территорий повысить уровень знаний. В предстоящем «сезоне» принимают заявки не только от архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих, но и от социологов, географов, культурологов, политологов и экономистов. Речь об отборе на бесплатную лидерскую офлайн-программу.

Отбор кандидатов стартует 15 февраля — на сайте программы откроется форма для заявок. Собирать их будут до 27 февраля.

— Важнейшая задача программы – подготовка городских управленцев высокого уровня, которые с учетом лучших практик будут воплощать в жизнь актуальные проекты развития городов и сельских территорий. В этом смысле проект доказал свою эффективность – наши выпускники занимают ключевые посты в профильных региональных ведомствах, их идеи получают поддержку. Формирование качественной городской среды не только улучшает жизнь обычных людей, но и стимулирует развитие туристического потенциала наших городов, развитие малого бизнеса в регионах, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

На четыре офлайн модуля принимают специалистов до 45 лет включительно с оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского развития. У кандидата должен быть диплом по профильной специальности — архитектора, проектировщика, градостроителя или госслужащего. Новация этого года: на обучение могут заявиться социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты. Обязателен стаж работы или практический опыт в сфере городского развития — не менее одного года.

Также рассматривают кандидатуры госслужащих без профильного образования по одному из вышеуказанных направлений. Но должен быть трудовой стаж по специальности не менее двух лет. Офлайн-программа Архитекторы.рф стартует в апреле и продлится до ноября.

Прошедших отбор ждут четырех образовательных модуля: два в Москве, один — в других городах России и еще один — за рубежом. В программе лекции, дискуссии и воркшопы, а также экспедиции по стране и за рубежом. Особое внимание уделяется групповым проектам: финалистов учат работать в команде, делегировать задачи, находить компромиссы, разрешать конфликты и принимать конструктивную критику.