Макрон оправдался за разговор с Зеленским Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который накануне был с визитом в Париж.

По словам французского политика, стороны не обсуждали поставку Украине истребителей.

- Нет, мы не обсуждали этот вопрос вчера вечером, - оправдался Макрон по прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель. Его слова цитируют РИА Новости.

8 февраля Зеленский в ходе своего визита в столицу Франции проведет встречу с Макроном. В этот же день с Зеленским встретился и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Также сообщалось, что президент Украины посетил Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как уточнили в канцелярии британского премьера, политики осуждали поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.