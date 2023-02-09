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НовостиВ мире9 февраля 2023 10:49

Польша закроет погранпереход с Белоруссией в Бобровниках

Решение связано с государственной безопасностью, объяснили в польском МВД
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Польша закроет погранпереход с Белоруссией в Бобровниках

Польша закроет погранпереход с Белоруссией в Бобровниках

Фото: REUTERS

Власти Польши решили закрыть международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках, заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», – написал глава МВД Польши в своем Twitter.

Как писал сайт, осенью прошлого года Польша полностью завершила строительство и оборудование забора на границе с Белоруссией.

Напомним, польская сторона начала возведение забора на границе с Белоруссией 25 января 2022. Было заявлено, что для возведения стены использовали 49 тысяч тонн стали. По плану высота забора составляет 5,5 метра. Стена закрывает 186-километровый участок польско-белорусской границы. Стоимость строительства оценивали в 366 миллионов евро.