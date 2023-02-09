Осужденный за госизмену Иван Сафронов уволен из "Роскосмоса"

Иван Сафронов Фото: ТАСС

Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам колонии за госизмену, уволен с поста советника главы "Роскосмоса". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что причиной увольнения стало осуждение к лишению свободы, "исключающее продолжение прежней работы".

Собеседник агентства добавил, что Сафронов с момента задержания оставался сотрудником госкорпорации, но зарплату не получал, так как этот период не выполнял рабочие обязанности.

Напомним, Иван Сафронов получил 22 года колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Суд счел доказанными факты о том, что он шпионил в пользу разведки одной из западных стран, передавая спецслужбе секретные сведения. Подробности дела и комментарии экспертов читайте в материале KP.RU.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Сафронову по делу о госизмене.