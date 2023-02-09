Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело по клевете за фейки в отношении Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Некоглай пытался "оказать на нее давление" Фото: YouTube

Против блогера Некогла, Николая Лебедева, возбудили уголовное дело по статье о клевете за распространение ложной информации о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мизулину.

"В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета", - цитирует агентство слова главы Лиги безопасности интернета.

Мизулина сообщила, что сегодня ее вызвали на допрос как потерпевшую. По ее словам, распространяя фейки Некоглай пытался "оказать на нее давление". Причиной такого поведения блогера, как считает Мизулина, стала ее позиция "по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации".

Напомним, блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, выслан из России за нарушение миграционного законодательства. Блогер признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения.

Ранее пресненский суд 9 ноября признал вину блогера в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), и назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России через принудительное перемещение.