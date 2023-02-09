Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика9 февраля 2023 11:29

Банк России выявил почти две тысячи финансовых пирамид в 2022 году

Это в 2,3 раза больше, чем в 2021-м
Роман КИЛЬМЯШКИН
Центробанк отмечает резкий рост количества выявленных финансовых пирамид в России

Центробанк отмечает резкий рост количества выявленных финансовых пирамид в России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях сообщил, что ЦБ в 2022 году выявил почти 2 тысячи финансовых пирамид, что в 2,3 разы больше, чем в 2021-м.

"В 2022 году Банк России выявил почти две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка (рост в 1,4 раза) и 1,7 тысячи "черных кредиторов" (рост в 1,8 раза)", - сообщил Лях в интервью РИА Новости.

По его оценке, такая статистика связана с бурным развитием технологий. Так, в интернете действовали около 96% пирамид, 97% нелегальных профучастников и 43% "черных кредиторов", аргументировал сотрудник Банка России.

Как ранее писал сайт KP.RU, заслуженный юрист России, бывший глава уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники стали активно использовать новую схему с повторными звонками для обмана российских пенсионеров.

По его словам, сначала злоумышленники делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, в том числе его психотип. Потом же они "закидывают наживку" и готовят жертву к тому, чтобы похитить у нее денежные средства.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками тех или иных государственных органов, социальных учреждений или силовых структур, добавил Соловьев.