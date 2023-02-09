Путин пожелал "всего доброго" уходящим из России брендам

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал уход некоторых мировых брендов с российского рынка, пожелав им "всего доброго".

По словам главы государства, подобные действия приносят западным компаниям только убытки, зато российский бизнес уже подхватывает оставленные иностранцами направления.

"Из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение, - уточнил Владимир Путин. - Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия".

Путин также обратил внимание на несбывшиеся прогнозы некоторых "экспертов", о том, что после ухода брендов "все рухнет и развалится". На деле же оказалось, что "ничего подобного", констатировал российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Ана Свенсо признала, что инициированная западными политиками ситуация с уходом иностранных компаний из России провалилась. Обозреватель утверждает, что даже среди стран Евросоюза и "Большой семерки" доля покинувших страну компаний не достигла и 10%.