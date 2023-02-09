Путин заявил, что будет создан нацпроект по беспилотным системам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, что правительство РФ создаст национальный проект по беспилотным системам.

«Вместе с агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации», - заявил Путин.

Глава государства пояснил, что в целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств.

Он отметил, что таких государств много, и многие хотят работать с Россией.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин прокомментировал уход некоторых мировых брендов с российского рынка, пожелав им «всего доброго».

Он подчеркнул, что подобные действия приносят западным компаниям только убытки, зато российский бизнес уже подхватывает оставленные иностранцами направления.

Президент уточнил, что из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение.

Глава государства пояснил, что многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия.

Он обратил внимание на несбывшиеся прогнозы некоторых «экспертов», о том, что после ухода брендов «все рухнет и развалится». На деле же оказалось, что «ничего подобного».