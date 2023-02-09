Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Белоруссии

Пограничники Белоруссии перехватили разведывательный беспилотный летательный аппарат Украине, сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

Инцидент произошел в среду, 8 февраля, рядом с государственной границей в Столинском районе. Пограничники обнаружили беспилотник, который направлялся со стороны Украины в тыл белорусской территории, и сбили его радиоэлектронным ружьем, сказано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии, дрон был оборудован встроенной видеокамерой. При просмотре записей с нее силовики убедились, что квадрокоптер был запущен с украинской территории и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, в ноябрее прошлого года пограничники Белоруссии сбили пересекший границу со стороны Украины беспилотник. Дрон был оборудован видеокамерой с целью разведки охранного и технического состава на границе республики.