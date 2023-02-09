Бельгия отказала Украине в передаче истребителей
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Бельгия не имеет возможности поставить Украине истребители, поскольку нуждается в них сама, заявила премьер-министр королевства Александер де Кроо.
«Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства. У нас нет возможности отказываться от наших истребителей», – сказал он перед началом специального саммита Евросоюза в Брюсселе.
Глава правительства Бельгии отметил, что страна согласовала большой пакет военной помощи Украине, и его не стоит недооценивать.
Тем временем Великобритания не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Напомним, ранее Соединенные Штаты приняли решение не поставлять Киеву истребители F-16 из-за того, что Украина уже получает от Вашингтона военную помощь в больших объемах.