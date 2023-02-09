МИД Китая обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин обвинил Байдена в нарушении этикета из-за угроз Си Цзиньпину Фото: REUTERS

Слова президента США Джо Байдена с угрозами прекратить инвестиции из-за поддержки России в спецоперации в Украине со стороны Китая, которые он адресовал председателю КНР Си Цзиньпину, являются нарушением основы дипломатического этикета. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", - сказал дипломат.

Напомним, президент Соединенных Штатов Байден рассказал в телеинтервью, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае прямой и непосредственной поддержки России на Украине.

"Я звонил ему летом, чтобы сказать – это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald"s до Exxon", - сказал Байден.

Еще в ноябре 2022 года, на саммите "Большой двадцатки", лидер КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что НАТО, Евросоюз и США начнут вести всесторонний диалог с Россией. Си Цзиньпин также подчеркнул, что его беспокоит ситуация в Украине, и что "Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит содействовать примирению и продвигать проведение переговоров".