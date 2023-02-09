Победители всероссийского конкурса скульптуры «Наши герои» увековечат память бойцов Донбасса

Художники со всей России могут попробовать свои силы в конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Фото: Максим Киселев/ТАСС.

Конкурс монументальной патриотической скульптуры «Наши герои» - уникальный проект, в котором может попробовать свои силы любой россиянин. Его главная цель – увековечить подвиг военнослужащих, врачей и медсестер, тружеников тыла и волонтеров Донбасса. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, заявки на участие в нем принимаются до 28 февраля 2023 года.

Проект «Наши герои» - это уникальный шанс заявить о себе на всю страну как для профессиональных художников, скульпторов и дизайнеров, так и для тех, кто занимается скульптурой или графикой для души. Чтобы стать участником конкурса, нужны выслать рисунок, эскиз, фотографию своей работы или её 3D модель на электронную почту организаторов конкурса или загрузить их по ссылке на сайте проекта. Кроме художественного изображения требуется его описание: конкурсантам необходимо коротко рассказать, какой смысл они вкладывают в свою работу.

Главным призом конкурса станет возможность воплотить свой проект в жизнь. Лучшие работы участников будут включены в альбом монументальных символов и скульптур. Их изготовят и установят в разных городах России, а также представят на ведущих выставочных площадках страны.

Победителей будет определять не только профессиональное жюри, состоящее из художников, скульпторов, общественных деятелей, но и народное голосование. Оно пройдет на сайте «Комсомольской правды». Для победителей народного голосования предусмотрены денежные призы: за первое место - 100 тысяч рублей, второе - 30 тысяч, третье - 20 тысяч рублей.

В рамках конкурса «Наши герои» 13 февраля в Нижегородском государственном педагогическом университете имени К. Минина пройдёт образовательная лекция «Монументальная скульптура и патриотизм: вчера, сегодня, завтра». Участники лекции узнают об основных этапах развития монументальной скульптуры с древних времен до наших дней, а также увидят образцы скульптурных композиций и памятников, напечатанных на специальном 3D принтере по металлу. В конце лекции организаторы конкурса «Наши герои» ответят на вопросы по участию в нем.

Начало лекции – в 11.00. Адрес: ул. Луначарского, д. 23, корп. 6. Лекция пройдет в аудитории вуза, необходима предварительная регистрация по электронной почте конкурса Mail@nashigeroi.ru