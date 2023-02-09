Глава администрации Орбана заявил, что Европа в абсолютном проигрыше от украинского конфликта Фото: REUTERS

Европа «абсолютно2 проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США, об этом заявил на брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Европа абсолютно в числе проигравших... Легко увидеть, что …мы здесь по всей Европе платим за энергию в десять раз дороже, чем в США», - сказал Гуйяш.

Он подчеркнул, что «немецкие, венгерские голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше».

Как писал сайт KP.RU, 24 декабря 2022 года премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в экономических связях с Россией, несмотря на то, что поддерживает Украину.

Он отметил, что Будапешт занимает провенгерскую позицию и выступает на стороне венгров в конфликте России и Украины, находясь на «венгерской стороне истории».

Политик обратил внимание, что Венгрия является «единственной европейской страной», отказавшейся поставлять оружие Киеву и обеспечивать его транспортировку по своей территории».

Он добавил, что вместе с тем Будапешт оказывает Украине гуманитарную помощь.