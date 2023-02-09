МИД Норвегии отверг причастность Осло к взрывам на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Заявления американского журналиста Сеймура Херша о причастности Норвегии к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются чушью, сказали в МИД королевства.

«Эти обвинения – чушь», – заявили в ведомстве, комментируя РИА Новости публикацию Херша.

Как писал сайт KP.RU, ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северного потока» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По его информации, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности, утверждает журналист.

В Белом доме опровергли заявления о причастности США к взрывам на «Северных потоках»