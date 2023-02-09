Близкие Романа Костомарова сообщили, что фигуристу грозит ампутация пальцев рук

Олимпийский чемпион по фигруному катанию Роман Костомаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров может лишиться пальцев рук в связи с осложнениями, вызванными пневмонией, рассказала первый тренер спортсмена Лидия Караваева.

«Сейчас у него уже ампутированы обе ступни и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь. Хотя у Навки такие возможности, думаю, лучших врачей она, конечно, привлекла», – заявила она в беседе с KP.RU.

Как считает Караваева, Костомарова после того, как у него начался некроз, следовало госпитализировать в другую больницу, а не в Коммунарку. По ее словам, проблемы с кровообращением у фигуриста начались не сразу, а спустя некоторое время после заражения. Тренер добавила, что спортсмен находится в сознании, однако его состояние нестабильно.

Напомним, после ампутации стоп состояние Романа Костомарова остается тяжелым. Фигурист находится в сознании после ампутации стоп из-за сепсиса, однако известно, что у олимпийского чемпиона прогрессирует некроз верхних конечностей.

Сайт KP.RU разбирался, почему Костомарову из-за пневмонии ампутировали стопы.

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