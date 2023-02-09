Врачи поставили Роману Костомарову ультиматум: «Или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лечащие врачи поставили Роману ультиматум, он выбрал жизнь. О состоянии фигуриста рассказала сайту KP.RU первый тренер олимпийского чемпиона Романа Костомарова Лидия Караваева.

«Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер», - сказала Караваева в ответ на вопрос, сам ли Роман давал добро на ампутацию.

Она пояснила, что «сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью».

«Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», - подчеркнула тренер.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года сообщили, что олимпийский чемпион, российский фигурист Роман Костомаров продолжит лечение в столичной больнице в Коммунарке, так как принято решение о его переводе.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом «пневмония».

Уточнялось, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом состояние спортсмена ухудшалось.

Напомним, фигурист Роман Костомаров выступал в танцевальной паре с Татьяной Навкой. Вместе с ней он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, также дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.