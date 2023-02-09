Посол России в Риме заявил, что стоимость СПГ из США в Италии выше российского в пять раз

После решения ЕС ввести санкции на газ из России, поставки отечественного СПГ в Италию сократились на 50% Фото: REUTERS

Цена на СПГ из Соединенных Штатов, который поставляется в Италию, в 4-5 раз выше стоимости трубопроводного газа из России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Сергей Разов.

"Тарифы на газ для производственных предприятий и домохозяйств многократно выросли. Страна оказалась на пороге энергетического кризиса", - констатировал дипломат, отметив, что цены на газ остаются высокими, несмотря на поставки из Алжира, Азербайджана, стран Северной Европы и ряда других государств.

Он напомнил, в 2021 году на Апеннины было импортировано более 30 миллиардов кубометров газа, до 40% внутреннего потребления страны. После коллективного решения ЕС ввести санкции на энергоресурсы из России, поставки отечественного СПГ в Италию сократились в половину.

"Мы, разумеется, искренне желаем итальянцам скорейшего преодоления трудностей в области энергообеспечения, но вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным", - выразил негодование Разов.

Напомним, депутат Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди заявил, что страны Евросоюза могут компенсировать отказ от газа из России поставками голубого топлива из Алжира.

Евродепутат также сообщила, что недавно президент Алжира Абдельмаджид Теббун и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о возобновлении проекта газопровода GALSI. По ее словам, через него в Италию и далее в страны Европы будут поставлять не только газ, но водород и электроэнергию.