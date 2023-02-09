Состояние Романа Костомарова до сих пор не могут стабилизировать из-за заражения крови Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние Романа Костомарова до сих пор не могут стабилизировать из-за заражения крови, об этом рассказала сайту KP.RU первый тренер олимпийского чемпиона Лидия Караваева.

«Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют», - пояснила Караваева на вопрос журналиста, почему начался некроз на руках фигуриста.

Она уточнила, что именно это, а не пневмония, сейчас основная проблема.

По ее словам, ак-то инфекция попала и разнеслась по всему организму.

«Пока что сейчас будут решать проблему с руками», - сказала Караваева.

Напомним,10 января 2023 года олимпийский чемпион, российский фигурист Роман Костомаров оказался в больнице в Коммунарке. Ранее стало известно, что он попал в реанимацию с диагнозом «пневмония». Через некотрое время ему стало хуже, и спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, насыщающего кровь кислородом. После небольшого улучшения у фигуриста начались сепсис, некроз и гангрена ног, из-за которой ему потребовалась ампутация стоп.

Фигурист Роман Костомаров выступал в танцевальной паре с Татьяной Навкой. Вместе с ней он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, также дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.

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