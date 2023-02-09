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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 14:40

Два жителя Омской области задержаны по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Подозреваемые, представляясь сотрудниками газовой компании, обслуживали в квартирах газовые плиты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Два жителя Омской области задержаны по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске Фото: пресс-служба СУСУ по Новосибирской области

Два жителя Омской области задержаны по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске Фото: пресс-служба СУСУ по Новосибирской области

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске.

Как сообщается на сайте ведомства, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома, в котором случился инцидент. После этого из-за утечки бытового газа произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда жилого здания.

В СУСК Новосибирской области уточнили, что задержаны 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд о взятии подозреваемых под стражу.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 9 февраля, в Новосибирске в жилой пятиэтажке прогремел взрыв газа. Происшествие унесло жизни пяти человек.