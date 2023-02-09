Лавров посоветовал Писториусу после его слов о Путине присмотреться к коллегам из Европы Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что мир без президента РФ Владимира Путина якобы был бы лучше, посоветовал немецким политикам присмотреться к коллегам из Евросоюза и Германии.

«Мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков», - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

Он подчеркнул, что «в отношении того, какой мир был бы лучше, и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из Евросоюза и, собственно, посмотреть на внутригерманскую политику».

Глава МИД пояснил, что «вы сами понимаете цену подобного рода амбициям, которые с германской земли уже однажды как минимум в истории звучали, и чем все это закончилось».

Напомним, 8 февраля 2023 года Писториус в интервью газете Bild заявил, что «без колебаний и без компромиссов - мир без Путина был бы лучше».

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года Сергей Лавров заявил, что Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали.

Министр подчеркнул, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН.

Лавров отметил, что «мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига».

19 декабря 2022 года глава МИД России Лавров сказал, что происходящее сейчас является итогом линии Запада, а итогом года стала ясность, кому можно верить.

Он подчеркнул, что происходящее сейчас – итог последовательной линии Запада изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно.

Министр уточнил, что главным итогом года стало то, что ситуация окончательно прояснилась, кому можно верить, кому нельзя.