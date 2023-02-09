Замглавы МИД Грушко: страны Балтии превращаются в полигоны для военного присутствия США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Балтии превращаются в полигоны для военного присутствия США вблизи важнейших центров России, об этом заявил на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Балтийские страны – 30% депопуляции по сравнению с 1991 годом. Уезжает население. То, что сейчас там происходит... это такой крупный демографический и экономический вызов.

Дипломат подчеркнул, что «действительно, эти страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия».

Грушко заметил, что «опять же, вблизи важнейших индустриальных, политических центров РФ. Это очень опасное развитие».

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Александр Грушко заявил, что для России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы.

Дипломат отметил, что в связи с этим никаких возможностей и предпосылок для потенциального возвращения России в Совет Европы в настоящее время попросту не просматривается.

Он подчеркнул, что теоретически подобный вариант развития событий может стать возможен лишь в случае кардинального изменения ситуации в самом Совете Европы и возвращению этой организации к адекватному политическому диалогу между странами.