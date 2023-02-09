Путин выразил соболезнования в связи с взрывом газа в жилом доме в Новосибирске Фото: Никита МАНЬКО

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с взрывом газа в жилом доме Новосибирска, унесшего жизни пяти человек.

«У вас произошла большая трагедия, связанная с взрывом газа. И я, и все, кто здесь сегодня собирался, выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим и семьям пострадавших. Желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается», – сказал глава государства во время церемонии открытия новых аэропортов в Новосибирске и Новом Уренгое.

Путин также пообещал оказать необходимую помощь и попросил сформулировать в короткие сроки пожелания для передачи федеральным органам власти.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 9 февраля, в Новосибирске в жилой пятиэтажке прогремел взрыв газа. Происшествие унесло жизни пяти человек. Основная версия взрыва – нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.