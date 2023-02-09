Глава Минобороны Италии заявил, что декрет о новом пакете военной помощи для Украины уже подписан

Декрет о помощи Украине был направлен в парламентский комитет по безопасности Италии, заявил глава Минобороны Крозетто Фото: REUTERS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что декрет о новом пакете военной помощи Украине, а также иные поддержки, были официально одобрены подписью премьера страны еще на прошлой неделе и переданы в специальный парламентский комитет по безопасности республики.

"Декрет о помощи Украине был направлен в парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), других парламентских одобрений не требуется и он был подписан на прошлой неделе", - сказал министр на пресс-конференции в 9 февраля 2023 года.

Ранее глава Минобороны Италии Крозетто заявил, что Третья мировая война "началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве". Он также убежден, что избежать такой ситуации можно, если "не допустить их прибытия".

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев комментируя грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.

По его мнению, ускорение поставок вооружения НАТО Украине не приведет ни к чему, и не поможет "предотвратить экспансию России и опять же мировую войну". Медведев подчеркнул, что считает слова итальянского политика о поставках оружия Украине для предотвращения третьей мировой "чудаческими".