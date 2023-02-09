Владимир Путин: Мы не начинали никаких боевых действий, их начала Украина восемь лет назад Фото: REUTERS

Россия не начинала никаких боевых действий, а пытается их закончить, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить», - сказал Путин.

Президент добавил, что боевые действия начали националисты на Украине.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин выразил уверенность, что Россия - лучшая в мире страна.

Путин заявил, что «лучшая в мире страна - это Россия!

При этом президент отметил, что «правда, нам есть над чем работать».

По его словам, «приоритетной задачей в поддержании мирового статуса является взращивание квалифицированных кадров».

9 февраля 2023 года сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что стал намного больше уважать президента России Владимира Путина.

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