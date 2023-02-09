Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Ивана Силаева, последнего председателя совета министров РСФСР Фото: REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким связи с кончиной последнего председателя совета министров РСФСР Ивана Силаева.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Социалистического Труда Ивана Степановича Силаева», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что отдав многие годы своей жизни авиационной промышленности, Силаев внес колоссальный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

Глава ведомства напомнил, что «в сложнейший период истории нашей страны, на сломе эпох, он дал путёвку в жизнь российскому Корпусу спасателей».

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным, близким и друзьям Ивана Степановича», - сказал министр обороны.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев.

Шойгу рассказывал, что Силаев пригласил в 1990 году его работать в министерство.

Министр вспоминает, что их было шестеро кандидатов на должность председателя Государственного комитета по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И их выбирали.

Он пояснил, что никого из шести кандидатов не выбрали. Однако через неделю Силаев предложил ему поработать в Государственном комитете «Российский корпус спасателей».

Отмечалось, что именно при Силаеве создавались знаменитые боевые машины МиГ-29, МиГ-31, Су-27. А также солидные Ил-86 и Ан-124. При нем состоялся полет «Бурана» - уникального советского космического челнока.

Кроме того, Силаев возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Он лично много времени проработал в зоне атомной катастрофы.