Количество погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске выросло до 12 человек

Количество погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске выросло до десяти человек Фото: пресс-служба СУСК по Новосибирской области

Количество жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до десяти, рассказали вэкстренных службах региона.

«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», – передает ТАСС сообщение представителя экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 9 февраля, в Новосибирске в жилой пятиэтажке прогремел взрыв газа. Основная версия взрыва – нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с взрывом газа в жилом доме Новосибирска, унесшего жизни нескольких человек. Он также пообещал оказать необходимую помощь и попросил сформулировать в короткие сроки пожелания для передачи федеральным органам власти.

Напомним, мощный взрыв газа произошел в жилом доме 7 февраля 2023 в жилом ломе в городе Ефремов Тульской области. По данным Следственного комитета РФ, жертвами трагедии стали восемь человек.