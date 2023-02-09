Путин заявил, что ожидает рост экономики России в 2023 году

Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике Фото: REUTERS

Экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост, выразил мнение президент РФ Владимир Путин, отметив, что подобные прогнозы присутствуют как в отечественных так и в иностранных институтах.

"В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

По его словам, Россия справилась с шоками в экономике.

Напомним, по предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей, предварительно. Это превышает показатели 2022 года а на 59%.

Вместе с тем, Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал в России спад ВВП на 3,3% в 2023 году. Согласно расчетам аналитиков ВБ, по итогам 2022 года спад уровня ВВП в РФ составил 3,5%, что оказалось выше прогнозированных ранее результатов на 5,4%. В июньском докладе ВБ речь шла о 8,9%.