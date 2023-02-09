Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика9 февраля 2023 16:35

Путин ругался с Савельевым по поводу необходимости закупок самолетов

Путин заострил внимание Минтранса России на закупке отечественной техники
Владимир РОМАНЕНКО
Путин заострил внимание Минтранса России на закупке отечественной техники

Путин заострил внимание Минтранса России на закупке отечественной техники

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что неоднократно ругался с главой Минтранса Виталием Савельевым, акцентируя внимание на важности закупок отечественных самолетов. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с представителями авиаотрасли.

"И очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику", - сказал Путин.

По его словам, транспортная отрасль и особенно авиация играют значимую роль в развитии страны, власти продолжат их поддерживать.

Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль. Президент отметил профессионализм министра транспорта.

Экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост, выразил мнение президент РФ Владимир Путин, отметив также в ходе совещания, что подобные прогнозы присутствуют как в отечественных так и в иностранных институтах. По его словам, Россия справилась с шоками в экономике.

Напомним, по предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей, предварительно. Это превышает показатели 2022 года а на 59%.