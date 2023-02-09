Путин ругался с Савельевым по поводу необходимости закупок самолетов

Путин заострил внимание Минтранса России на закупке отечественной техники Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что неоднократно ругался с главой Минтранса Виталием Савельевым, акцентируя внимание на важности закупок отечественных самолетов. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с представителями авиаотрасли.

"И очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику", - сказал Путин.

По его словам, транспортная отрасль и особенно авиация играют значимую роль в развитии страны, власти продолжат их поддерживать.

Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль. Президент отметил профессионализм министра транспорта.

Экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост, выразил мнение президент РФ Владимир Путин, отметив также в ходе совещания, что подобные прогнозы присутствуют как в отечественных так и в иностранных институтах. По его словам, Россия справилась с шоками в экономике.

Напомним, по предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей, предварительно. Это превышает показатели 2022 года а на 59%.