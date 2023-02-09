Путин назвал неожиданной для Запада способность России противостоять экономическим угрозам

Президент РФ Путин заявил, что отдельные отрасли неизбежно столкнулись с трудностями Фото: REUTERS

Эффективное противостояние России экономическим угрозам стало неожиданностью для западных стран, которые пытались создать, считает президент России Владимир Путин.

"То, что отдельные отрасли столкнулись с трудностями - это было неизбежно. Но, думаю, для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.

Президент также убежден, что экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост. По его словам, Россия справилась с шоками в экономике.

Вместе с тем, Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал в России спад ВВП на 3,3% в 2023 году. Согласно расчетам аналитиков ВБ, по итогам 2022 года спад уровня ВВП в РФ составил 3,5%, что оказалось выше прогнозированных ранее результатов на 5,4%. В июньском докладе ВБ речь шла о 8,9%.

Напомним, по предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей, предварительно. Это превышает показатели 2022 года а на 59%.