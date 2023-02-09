Хамзаев предложил пригласить в Госдуму Херша для обсуждения его статьи о терактах на «Северном потоке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму нужно пригласить американского журналиста Сеймура Херша для обсуждения его статьи о терактах на «Северном потоке», об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев.

«В Госдуму нужно пригласить Херша для более детального обсуждения его расследования по терактам на нитках «Северных потоков», - сказал депутат.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш в своей статье заявил, что взрывчатку с дистанционным управлением под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО «Baltops» в июне 2022 года. Через три месяца взрывом были уничтожены три из четырех ниток «Северного потока».

Мария Захарова прокомментировала публикацию словами, что «позицию России о вовлечённости США и НАТО мы озвучивали неоднократно».

Дипломат отметила, что «они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы».

Она подчеркнула, что регулярно отмечалось нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России.

9 февраля 2023 года американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил, что он действительно является автором статьи о взрывах на «Северных потоках».