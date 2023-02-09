Путин охарактеризовал отношения с Западом пословицей про волков Фото: пресс-служба Кремля

Россия никогда никому не хамит, однако на хамство следует отвечать аналогично, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с Западом.

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто не можем обвалить авиационную отрасль», – сказал глава государства на встрече с представителями авиаотрасли.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года российский президент заявил, что западные страны лицемерно врали о мирных намерениях в Донбассе, однако готовились к агрессии, используя Киев для раскола России.

Ранее Путин предупредил, что Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой. По мнению российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитали в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил политик.